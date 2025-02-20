В Украине неожиданно падают цены на капусту: сколько сейчас стоит килограмм

На сегодняшний день овощ поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем годом ранее.

Цены на капусту в Украине падают. Фермеры вынуждены пересматривать стоимость овоща из-за снижения торговой активности.

Аналитики проекта EastFruit сообщили, что на сегодняшний день белокочанная капуста поступает в продажу по 32-38 грн/кг ($0,77-0,91/кг), что в среднем на 10% дешевле, чем в конце прошлой рабочей недели.

При этом фермеры, которые располагают запасами качественной продукции, не торопятся ее продавать, потому что уверены, что спрос на капусту активизируется ближе к концу февраля.

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Стоит отметить, что несмотря на снижение цен, на сегодняшний день капуста в Украине поступает в продажу в среднем в 4,5 раза дороже, чем годом ранее.

Цены на капусту в супермаркетах Украины

В Auchan овощ продают по 44,80 грн/кг.

При этом в АТБ ее можно купить по 44,89 грн/кг.

В то же время в Сильпо цены на капусту стартуют от 49,40 грн/кг.

Цены на овощи в Украине - последние новости

Прошедшая неделя в Украине отметилась изменениями цен лишь по некоторым позициям овощей и зелени. Запасы импортного томата на складах вынудили продавцов снизить цены.

В то же время цены на огурцы продолжили расти вторую неделю подряд. Кроме того, ухудшение качества яблок в хранилищах, активизировало продажи, но на фоне низкого спроса привело к снижению цен.

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