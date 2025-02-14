Операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте.

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на яблоки. Причиной стало то, что многие производители, потеряв надежду на повышение цен, начали распродавать яблоки из хранилищ, что увеличило их предложение на рынке, сообщают аналитики проекта EastFruit.

Отмечается, что на данный момент качественное яблоко поступает в продажу по цене 22-30 грн/кг ($0,53-0,72/кг), что в среднем на 12% дешевле, чем в конце прошлой недели.

"При этом стоит отметить, что несмотря на снижение отпускных цен, на сегодняшний день яблоки в Украине поступают в продажу в среднем на 48% дороже, чем за аналогичный период прошлого года", - пояснили аналитики.

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В то же время операторы рынка не исключают дальнейшего снижения цен в данном сегменте, поскольку качество яблок в хранилищах продолжает стремительно ухудшаться, а спрос на эти фрукты остается на достаточно низком уровне из-за высоких отпускных цен.

Цены на продукты в Украине

В Украине на этой неделе начали снижаться цены на импортные помидоры турецкого производства. При этом цены на импортные помидоры все еще на 10% выше, чем в аналогичный период прошлого года.

Снижаются цены и на картофель. Удешевление этого популярного овоща может быть связано с увеличением импорта, а также ухудшением качества корнеплода в хранилищах.

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