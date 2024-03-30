Уменьшение цены на отечественные огурцы до 40% могут произойти только после начала сезона выращивания грунтовых огурцов.

Председатель общественной организации "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон сообщил, что из-за потери Украиной многих складов по хранению в Херсонской области, украинские производители не могут хранить отечественные овощи, что в частности влияет на увеличение цены на огурцы.

"Наши огурцы качественные, как и другая продукция, но нам ее очень трудно хранить. Есть много складов, которые остались сейчас в Черкасской, Кировоградской области и на Киевщине. Но основные мы имели на Херсонщине. Поэтому хранение у нас будет дороже, и мы даже не можем его хранить", - сказал эксперт в эфире информационного телемарафона.

Он подчеркнул, что те страны, которые имеют более эффективную затратную часть, те и предлагают наиболее эффективную цену на огурцы.

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"Мы можем говорить, что только после того, как у нас начнется грунтовое выращивание, которое является конкурентом тепличном выращиванию, у нас начнется снижение цены. Тем более уже после Пасхи. Пасхальные праздники - это всегда повышение цен. После этого я думаю все же немного пойдет цена на спад", - сказал он.

По его словам, снижение цены может произойти на 20-40%. Это зависит от природных факторов.

Цены на овощи - последние новости

С 18 марта, на внутреннем рынке Украины продавцы повысили цену на помидоры. Ценовая тенденция связана с сокращением предложения на рынке импортных томатов, в частности производства Турции на фоне снижения объемов импорта из этой страны из-за неблагоприятных погодных условий.

21 марта стало известно, что цены на картофель в стране уменьшились в среднем на 12% и варьировались в среду в диапазоне 14-20 грн/кг ($0,36-0,51/кг).

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