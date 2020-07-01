Назван самый дешевый фрукт в Украине
Украинский абрикос стоит 30 гривень за килограмм и сейчас является самым дешевым фруктом отечественного производства.
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Об этом рассказали ТСН.uа.
"За яблоки на рынке просят 40 гривень за килограмм. Сезонная черешня просто поражает своими ценами. Она стоит почти 60 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.
А вот земляника в цене немного упала, потеряв почти 27% своей стоимости. И сейчас составляет 39 гривень за килограмм.
"Малина и ежевика просто бьют все ценовые рекорды. Варенье из этих ягод точно не сваришь. Ведь стоят они в среднем 95 и 155 гривень за килограмм соответственно", - подчеркивает издание.
Как сообщал УНИАН, несмотря на разгар сезона на украинских рынках стоимость фруктов и ягод рекордно высокая.
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