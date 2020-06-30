Дешевле не будет: на украинских рынках рекордно дорогие фрукты и ягоды

Весенний мороз уничтожил едва ли не половину всего урожая.

Ягодный сезон в Украине под угрозой срыва. Весенние заморозки уничтожили едва ли не половину всего урожая, а поэтому цены рекордно высоки.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

Журналисты узнали, что будет с ценами в дальнейшем и повлияла ли погода на качество черешни, клубники и малины.

Николай Стецькив - фермер из Львовской области. Он занимается выращивание ягод более пяти лет. По его словам, этот год стал самым бедным по урожаю. "В прошлом году мы собрали десять тонн. В этом году на 50 сотках мы собрали только одну тонну из пяти возможных", - рассказал мужчина.

Причина - погода, ведь в этом году поморозило более половины урожая. Именно поэтому цены на нынешние фрукты и ягоды выше. Сейчас на рынке черешня в среднем стоит 70-80 гривень, а кое-где 100 гривень за кило. Клубника чуть дешевле - 50-60 гривень. Красная смородина, смородина, крыжовник - 80-100 гривень. Ежевика и малина 150 гривень за килограмм.

Удешевления черешни и клубники уже ждать не стоит, прогнозируют экономисты. В этом году это уже их ценовой минимум. Стоимость других ягод, в частности черники, за которую сейчас просят 450 гривень за килограмм, точно снизится.

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