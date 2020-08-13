В течение недели в Украине должны упасть цены на арбузы - прогноз

Самые дешевые арбузы должны быть в конце августа, однако фермеры воздерживаются от прогнозов.

В Херсонской области массово начали собирать арбузы, выращенные без пленки и удобрений.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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«Сейчас идет уборка урожая настоящих арбузов, выращенных без полива. Следовательно, такие арбузы должны быть дешевле, чем ранние», - говорится в сюжете.

Дешевые арбузы

Фермер Зоя Сигальская отметила, что именно настоящие арбузы, которые растут без полива, более сладкие и вкусные. По ее словам, в этом году из-за холодной весны арбузы были посеяны на месяц позже, поэтому уборка урожая вместо июля началась только в середине августа.

По словам Сигальской, несмотря на появление новой партии арбузов, цена на ягоду на рынках Украины еще не упала.

2 гривни за килограмм и масса накруток

Как говорится в сюжете, фермеры сдают ягоду по 2 гривни за килограмм, однако, пока арбузы доезжают до пункта реализации их стоимость существенно увеличивается.

По слова Эдуарда Голуба на цену влияет НДС, транспортные маркетинговые затраты.

На местном оптовом рынке, куда фермеры свозят арбузы небольшими партиями, средняя цена не превышает 3 гривни за килограмм.

Когда упадут цены

В Херсонской области в розницу арбузы продают по 5-7 гривень. По словам фермеров, в течение недели можно рассчитывать на снижение цены на арбузы, так как в продажу поступит новая партия ягоды.

Фермеры также отметили, что в конце августа должны появиться в продаже поздние сорта арбузов, которые обычно самые дешевые, однако их цена будет зависеть от погодных условий и размера урожая. Сейчас фермеры не берутся прогнозировать каким будет осенний урожай.

Какие были прогнозы

В июле 2020 года цена на арбузы в Украине в среднем была на 31% выше, чем в аналогичный прошлогодний период. Эксперты прогнозировали, что дешевых арбузов в этом году не будет.

По состоянию на 5 августа арбузы в Украине подорожали втрое с начала сезона. Резкое подорожание эксперты объясняли неблагоприятной погодой, которая повлияла на созревание арбузов.

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