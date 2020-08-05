С начала сезона арбузы в Украине подорожали втрое

Резкое подорожание эксперты объясняют неблагоприятной погодой, которая повлияла на созревание арбузов.

В украинском плодоовощной ассоциации сообщили о нынешнем росте втрое цен на арбузы.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Сейчас в Украине сезон полосатой ягоды приближается к своему пику. Из-за увеличения предложения цены на арбузы опускаются до своего минимального уровня. Однако даже самая низкая цена в этом году будет втрое выше прошлогодней", - говорится в сообщении.

В частности, оптовая цена в этом году составляет от 4 до 6 гривень за килограмм ягоды. Тогда как в прошлом году максимальная стоимость была 2 гривни.

Как сообщалось ранее, ранее сообщалось, что в Украине мелкие производители сильно снижают цену на голубику. В частности, средняя оптовая цена за ягоду составляет от 130 до 150 гривень за килограмм.

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