В Украине ощутимо подешевел борщевой набор: сколько стоят овощи

Причиной подобного резкого удешевления овощей стал хороший урожай.

В Госстате заявили, что в Украине борщевой набор пока дешевле, чем в прошлом году и цена может упасть еще ниже.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

"Несмотря на подорожание большинства продуктов, в июне овощи борщового набора наоборот, начали дешеветь. А уже в июле цены упали на 15% и сейчас средняя стоимость моркови составляет 8 гривень, а килограмм картофеля можно купить по 5 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что причиной такой тенденции эксперты называют хороший урожай, который сформировал избыток предложения. Ведь в прошлом году украинские аграрии не удовлетворили до конца спрос украинского рынка в овощах борщового набора. Их приходилось импортировать. Именно поэтому цены были выше.

Как сообщают аналитики East-Fruit, рост предложения спровоцировал удешевление моркови на украинском рынке. Прошедшая неделя на рынке моркови в Украине завершился установлением ценового диапазона 6-9 гривень/килограмм, но уже с начала текущего этот диапазон снизился до 5-7 гривень/килограмм, в зависимости от качества и объема партии продукции. При этом спрос на морковь сохраняется стабильно высоким, а уменьшение ранее установленных цен производители используют как инструмент увеличения объемов партий при продаже имеющейся продукции.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Украине дефицит гречки, а цены на крупу расти и в дальнейшем. Недостаток ее будет наблюдаться на полках магазинов. Перекрыть ее не из чего, потому что гречки в Украине посеяли только половину от минимальной потребности.

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