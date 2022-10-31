После выхода РФ из зернового соглашения движение судов с украинским зерном продолжается. ООН и Турция согласовали движение судов на 31 октября.
Об этом сообщили в Министерстве инфраструктуры Украины.
"Согласно предложению Объединенного Координационного Центра (СКЦ) представители ООН и Турции предусматривают работу 10 инспекционных групп для проверки 40 судов. Такое предложение было принято представителями Украины. Представители Российской Федерации были проинформированы. Так, из портов "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" сегодня вышли 12 судов с 354,5 тыс. тонн агропродукции в страны Африки, Азии и Европы. Среди них балкер IKARIA ANGEL с украинской пшеницей для Эфиопии, которая находится на грани голода. Это седьмое судно, зафрахтованное в рамках Всемирной Продовольственной Программы под эгидой ООН", – говорится в сообщении.
Также проход в украинские порты под загрузку разрешен 4 судам, которые накануне прошли инспекцию СКЦ с участием всех сторон, включая представителей России.
Представители ООН и Турции ведут переговоры с делегацией России и продолжают искать решение для полноценной реализации "зерновой инициативы".
Блокирование "зерновой сделки" Россией: что надо знать
В субботу, 29 октября, РФ заявила о выходе из "зерновой сделки", связав это решение с атакой на корабли РФ в Севастопольской бухте.
В Мининфраструктуры тогда заявили, что Россия фактически заблокировала движение 218 судов. В частности, был заблокирован выход судна IKARIA ANGEL с 40 тыс. тонн зерна для Эфиопии, которое зафрахтовало ООН.
Европейский Союз призвал Россию отменить решение. НАТО также призвал Москву срочно возобновить действие "зернового соглашения".
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