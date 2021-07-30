Основа национального проекта "Украинская Кремниевая долина", бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" (группа DCH Александра Ярославского), станет платформой для разработки и внедрения новых аграрных технологий на основе IT и интеллектуального земледелия, а также научных и образовательных проектов, инициатив в сфере развития аграрного сектора харьковского региона.

В сотрудничестве с "Экополис ХТЗ" также заинтересованы немецкие компании, рассматривающие возможность деятельности в Украине.

Об этом рассказали участники церемонии подписания меморандума о сотрудничестве в Почетном консульстве Федеративной Республики Германия в Харькове между управляющей компанией бизнес-парка "Экополис ХТЗ" и "Агрофудкластер Харьков".

"Сегодняшний меморандум органично вписывается в нашу концепцию создания бизнес-парка "Экополис ХТЗ", в котором, напомню, якорным резидентом выступает легендарный Харьковский тракторный завод. Убежден, что таким образом мы устанавливаем долгосрочные партнерские отношения на основе интеграции инновационного, образовательного, научного и практического потенциалов", - подчеркнул директор управляющей компании бизнес-парка высоких технологий Виталий Баранников.

Стратегическими целями этого партнерства являются развитие науки и технологий для агросектора, реализация инновационных образовательных проектов для представителей аграрного сектора по вопросам IT, точного земледелия и других направлений современных агротехнологий. Среди практических выгод от сотрудничества "Агрофудкластер Харьков" и "Экополис ХТЗ" — развитие и поддержка региональных производителей продукции.

"Совместная работа "Агрофудкластер Харьков" и "Экополис ХТЗ" поможет ускорить внедрение новых агротехнологий, будет способствовать повышению спроса на технику ХТЗ. Со своей стороны "Агрофкдкластер Харьков" готов представлять своих участников в проектах бизнес-парка "Экополис ХТЗ" по таким направлениям как трейдинг, переработка агропродукции и логистика. В перспективе, возможно создание узнаваемой региональной торговой марки, отражающей высокое качество продукции харьковского региона", — заявил на церемонии подписания меморандума Юрий Михайлов, председатель Наблюдательного совета "Агрофудкластер Харьков".

На церемонии подписания меморандума присутствовавшая на мероприятии Почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове Татьяна Гавриш обсудила с его участниками возможности для сотрудничества и привлечения немецких компаний в качестве резидентов бизнес-парка "Экополис ХТЗ".

"Уверена, что данный проект может быть успешным! Имею хороший опыт работы с Александром Ярославским в успешных проектах, таких как создание и развитие международного аэропорта "Харьков"! Для привлечения немецких инвесторов необходима сильная прозрачная стратегия и авторитетные каналы коммуникации и взаимодействия, одним из которых может выступить Немецкая Торгово-промышленная палата. "Агрофудкластер Харьков" организован и достаточно успешно развивается благодаря работе немецких экспертов, которые предварительно оценили потенциал Харькова и области", — заявила на церемонии Татьяна Гавриш, Почетный консул Федеративной Республики Германия в Харькове.

Ранее о намерении стать резидентом Украинской Кремниевой Долины и бизнес-парка "Экополис ХТЗ" уже заявили ряд глобальных hi-tech компаний. В частности, разработчик оборудования и решений в телеком-сфере корпорация ZTE, мировой IT-гигант Hewlett Packard Enterprise создаст здесь R&D-лаборатории. Помимо этого ведутся переговоры с другими глобальными технологическими лидерами из разных стран мира. Проект сопровождают ведущие международные консультанты, в развитии проекта примет участие инвестиционно-промышленная компания Tus-Holdings, управляющая десятками аналогичных деловых экосистем и производственно- исследовательских платформ.

Как известно, национальный проект создания Украинской Кремниевой Долины в Харькове инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским. Его основа — бизнес-парк высоких технологий "Экополис ХТЗ" группы DCH Александра Ярославского. Сам бизнесмен выступил генеральным инвестором и координатором проекта — как это было во время подготовки Харькова к Евро-2012 и к проведению Суперкубка УЕФА-2025.

Плановый объем инвестиций в развитие Украинской Кремниевой Долины в Харькове составляет около $1 млрд на протяжении ближайшего десятилетия. Здесь будут созданы мощный индустриальный парк, технопарк (IT- и R&D-направления) логистический, агротехнологический, медицинский и др. кластеры. Проект является одним из приоритетов десятилетней Стратегии развития Харькова и реализуется при поддержке городской власти.