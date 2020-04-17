Цены на продукты растут: что подорожало и на сколько

Продукты питания и напитки в Украине в январе-марте подорожали на 2,6%. Больше всего подорожали фрукты - на 13,3%, а яйца подешевели на четверть.

Продукты питания и безалкогольные напитки в Украине в январе-марте подорожали на 2,6%, а алкогольные напитки и табачные изделия - на 12,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

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Об этом свидетельствуют данные мониторинга индекса потребительских цен Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, за три месяца 2020 года хлеб подорожал на 8,2%, макаронные изделия - на 2,6%, мясо - на 2,4%, рыба - на 2,7%, сахар - на 1,6%.

Молоко подорожало на 5,9%, сыры и творог - на 6,1%, сливочное масло - также на 6,1%.

Фрукты выросли в цене на 13,3%, но в то же время овощи подешевели на почти 13%. Растительное масло подешевело на 2%.

Больше всего в январе-марте подешевели яйца - на 25,2%.

Как сообщал УНИАН, по словам министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко, Кабинет министров намерен ввести государственное регулирование цен на 10 основных продуктов питания для стабилизации цен на время карантина. В этот список должны войти мука, сахар, макаронные изделия, молоко, яйца, хлеб, мясо птицы, сливочное масло, гречневая крупа и минеральная вода.