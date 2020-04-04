Открытие рынка земли: МВФ призывает Киев к сотрудничеству со Всемирным банком

Рынок земли Рада приняла 31 марта 259 голосами депутатов.

Международный валютный фонд приветствует принятие украинским парламентом законодательного акта, направленного на закрепление системы урегулирования банковских проблем, и ожидает его окончательного утверждения.

Об этом в субботу заявил постоянный представитель МВФ в Украине, передает Reuters.

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На прошлой неделе Украина приняла некоторые шаги, чтобы претендовать на кредит в размере 8 миллиардов долларов от МВФ. Парламент проголосовал за снятие запрета на продажу сельскохозяйственной земли и принял в первом чтении закон о банковской деятельности и пересмотрит бюджет на 2020 год.

«Мы также с нетерпением ждем принятия пересмотренного бюджета на 2020 год, который поможет властям противодействовать многим проблемам, вызванным COVID-19», – заявил представитель фонда.

Он также отметил, что МВФ призывает украинскую власть сотрудничать со Всемирным банком, чтобы обеспечить создание эффективного, прозрачного и конкурентного рынка земли.

Как сообщал УНИАН, 31 марта Верховная Рада приняла Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 июля 2021 года.

Закон поддержали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

В настоящее время депутаты зарегистрировали в Раде более 10 проектов постановлений, которые блокируют подписание закона о рынке земли. Ими предлагается отменить решение парламента о принятии соответствующего закона.