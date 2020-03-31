Верховная Рада открыла рынок земли в Украине: что нужно знать (видео)

Закон о рынке земли поддержало большинство народных депутатов.

На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли. УНИАН разобрался, что же означает принятие земельной реформы и какие основные положения закона.

Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года

Законопроект № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во время внеочередного заседания ВР 30 марта поддержало большинство народных депутатов.

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В частности, "За" принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.

Что предполагает земельная реформа

Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).

Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:

До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины .

. Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможно только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме .

. Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут .

. Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га .

. С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.

в концентрации не более 10 тыс. га. Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме .

. Банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.

Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума .

. Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.

в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума. Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.

Открытый рынок земли - условие увеличения программы МВФ

27 марта во время заседания фракции “Слуга народа” Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов. Президент отметил, что без получения помощи от международных партнеров стране грозит падение экономики и дефолт.

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Условием предоставления помощи от Фонда является принятие закона о банках и закона о земле. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.

Стоит отметить, что парламент рассматривал поправки к закону "Об обороте земли" с начала февраля 2020. Всего в документ внесли 4018 правок, и их рассмотрение планировалось завершить ко второму чтению до 19 марта.

Напомним, Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Среди них 227 голосов дали депутаты от "Слуги народа" и 13 внефракционных.

Законопроект также четко регулирует перечень тех, кто может приобретать права собственности на землю - граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчудить участок в течение года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно будет приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.

Верховная Рада проголосовала за закон об открытии рынка земли: видео