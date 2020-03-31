Верховная Рада открыла рынок земли в Украине: что нужно знать (видео)
На внеочередном заседании Верховной рады в ночь с 30 на 31 марта народные депутаты поддержали законопроект об открытии рынка земли. УНИАН разобрался, что же означает принятие земельной реформы и какие основные положения закона.
Рада приняла закон о введении рынка земли с июля 2021 года
Законопроект № 2178-10 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об обороте земель сельскохозяйственного назначения" во время внеочередного заседания ВР 30 марта поддержало большинство народных депутатов.
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В частности, "За" принятие законопроекта во втором чтении и в целом проголосовали 259 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Так, фракция "Слуга народа" отдала 206 голосов, "Европейская солидарность" - 23 голоса, "Голос" - 13, депутатская группа "Доверие" - 12 и 5 голосов от внефракционных. При этом фракции ОПЗЖ, "Батькивщина" и депутатская группа "За майбутнє" не поддержали принятие закона.
Что предполагает земельная реформа
Запуск рынка земли в Украине состоится 1 июля 2021 года (в предыдущей редакции с 1 октября 2020 года).
Основные положения принятого законопроекта № 2178-10:
- До 1 января 2024 года покупать землю смогут только физические лица-граждане Украины.
- Допуск иностранцев к покупке земли на территории Украины будет возможно только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.
- Земли сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности продаваться не будут.
- Концентрация земли в одни руки в первые два года после запуска земельной реформы ограничена площадью 100 га.
- С 1 января 2024 года покупать землю разрешат украинским юридическим лицам в концентрации не более 10 тыс. га.
- Расчет за покупку участков будет проходить только в безналичной форме.
- Банки могут быть владельцами земельных участков в рамках взыскания залога. Такие участки должны быть отчуждены на торгах в течение 2-х лет.
- Юридическим лицам, участниками которых являются граждане государства-агрессора, физическим лицам, в отношении которых применены санкции, запрещается покупать землю даже при условии проведения референдума.
- Иностранным гражданам запрещается покупка земельных участков в 50-км зоне от государственной границы Украины, независимо от решения референдума.
- Цена продажи участков сельскохозяйственного назначения не может быть ниже их нормативной денежной оценки. Данная норма будет действовать до 1 января 2030 года.
Открытый рынок земли - условие увеличения программы МВФ
27 марта во время заседания фракции “Слуга народа” Владимир Зеленский сообщил, что Украина договорилась с МВФ об увеличении программы до 10 млрд долларов. Президент отметил, что без получения помощи от международных партнеров стране грозит падение экономики и дефолт.
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Условием предоставления помощи от Фонда является принятие закона о банках и закона о земле. Сразу после выполнения требований МВФ Украина может получить первый быстрый транш в течение 2-х недель в размере около 2 млрд долларов.
Стоит отметить, что парламент рассматривал поправки к закону "Об обороте земли" с начала февраля 2020. Всего в документ внесли 4018 правок, и их рассмотрение планировалось завершить ко второму чтению до 19 марта.
Напомним, Верховная Рада во время заседания 13 ноября приняла в первом чтении депутатский законопроект 2178-10, который будет вводить рынок земли в Украине. За соответствующее решение проголосовали 240 депутатов. Среди них 227 голосов дали депутаты от "Слуги народа" и 13 внефракционных.
Законопроект также четко регулирует перечень тех, кто может приобретать права собственности на землю - граждане Украины, территориальные общины, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства, в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью отчудить участок в течение года.
Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно будет приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долларов.