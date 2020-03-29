Если Рада не примет два важных закона, Украине грозит дефолт - Зеленский

По словам президента, вся ответственность завтра ложится на плечи украинского парламента.

Президент Владимир Зеленский призвал депутатов принять два жизненно важных закона, в результате чего Украина получит поддержку от международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов.

Об этом говорится в видеообращении главы государства относительно эвакуации украинцев, а также внеочередного заседания Верховной Рады, размещенном в Facebook.

"Хочу остановиться на внеочередном заседании Верховной Рады Украины, которое должно состояться завтра. Наша страна из-за коронавируса фактически оказалась на перепутье и имеет два пути. Первый - это принятие двух жизненно важных законов. После чего мы получим поддержку от наших международных финансовых партнеров в размере не менее 10 млрд долларов. Это нужно для стабилизации экономики и преодоления кризиса", - заявил Зеленский.

Иначе, по словам президента, - второй путь: "Это провал этих законов. Затем - упадок экономики и даже угроза дефолта".

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Глава государства отметил, что последние недели Офис президента и Кабинет министров делали все, что от них зависело.

"Все мы - сделали это, мы - договорились о финансовой поддержке для Украины. Мы с правительством выбрали свой путь. Теперь очередь за народными депутатами. Вся ответственность завтра ложится на ваши плечи", - подчеркнул Зеленский.

"Завтра народ Украины четко увидит - готовы ли вы защищать его интересы. И хотя завтра вы все будете в масках, людям станет понятно - кто есть кто. Общество поймет - вы слуги народа или прислужники чужих интересов. Осознайте свою ответственность. Осознайте возможные последствия для каждого из вас. Выберите завтра правильный путь. Вас к власти привели не отдельные лица, вас избрал народ Украины", - добавил президент.

Как сообщал УНИАН, внеочередное заседание Верховной Рады планируется на понедельник, 30 марта.