Рада одобрила в первом чтении закон о банках для старта новой программы с МВФ

За законопроект проголосовали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о банковском регулировании, необходимый для старта новой программы сотрудничества Украины с Международным валютным фондом.

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Как передает корреспондент УНИАН, за принятие законопроекта о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности (2571-д), разработанного профильным парламентским комитетом, проголосовали 267 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Также депутаты 277 голосами поддержали решение вдвое сократить срок подачи предложений и правок ко второму чтению проекта.

Представляя законопроект, президент Украины Владимир Зеленский призвал депутатов его одобрить, чтобы Украина могла получить поддержку МВФ для экономики страны в период борьбы с эпидемией коронавируса.

"Вы прекрасно знаете, какую сумму Украина может получить благодаря меморандуму с МВФ для поддержки украинской экономики. Не буду говорить много красноречивых слов о том, что мы получим 10 миллиардов или больше. Сегодня важно поддержать нашу экономику, жизненно важно", - сказал он.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он предусматривает неотвратимость процесса выведения банка с рынка, так как соответствующее решение Национального банка нельзя будет отменить или приостановить по решению суда.

В то же время, закон четко определяет предпосылки и процедуру получения бывшими владельцами выведенных с рынка банков компенсаций, если они докажут в суде незаконность решения НБУ.

Справка УНИАН. Украина и МВФ достигли договоренности о новой трехлетней программе расширенного финансирования в объеме 5,5 миллиарда долларов в декабре 2019 года. Решение о новой программе должен утвердить Совет директоров Фонда, но точная дата рассмотрения этого вопроса пока не определена, поскольку наша страна выполнила не все условия для старта новой программы.

В начале марта в МВФ заявили, что Фонд выделяет около 50 миллиардов долларов быстрого финансирования для стран с низким уровнем дохода и развивающихся стран для преодоления негативных последствий эпидемии коронавируса, а впоследствии в Фонде заявили о готовности мобилизовать для помощи странам-участницам кредитный потенциал в размере 1 триллиона долларов.

26 марта в МВФ заявили о прогрессе в обсуждениях с украинскими властями новой программы финансирования и возможности увеличить ее объем, но напомнили о необходимости принять законы о совершенствовании банковского регулирования и земельной реформе.