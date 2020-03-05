"Никакого хаоса не будет": Зеленский пообещал довести земельную реформу до конца

Президент заявил, что после запуска рынка земли в Украине не будет никакого хаоса.

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с полтавским бизнесом заявил, что земельная реформа в стране будет однозначно доведена до конца.

«Рынок земли есть возможность открыть в октябре, если будет принят закон (о рынке земли - УНИАН). Если будут все реестры, кадастры, если все будет готово, оцифровано, - тогда он откроется. Хаоса никакого не будет. Если не будут готовы все кадастры, то значит пройдет какое-то время, и они будут готовы, потому что мы доведем эту реформу (до конца - УНИАН) однозначно», - подчеркнул он.

Читайте такжеМинагрополитики возобновит работу уже в марте - источник в Кабмине

По словам президента, он уверен, что со временем земельная реформа приведет к тому, что украинцы смогут заработать деньги на этом активе.

«Я уверен, что как только будет принят этот закон, вы увидите, что не будет забастовок, вы увидите, что появятся деньги. Правда, какая будет цена? Но я думаю, что со временем будет увеличена цена на землю, и украинцы заработают деньги. Мне так кажется», - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, 6 февраля Верховная Рада начала рассмотрение законопроекта о рынке земли во втором чтении. Была принята одна поправка о праве сервитута (проезда) по территории владельца земельного участка другим лицам, чей участок расположен в этом же массиве сельхозземель.

Сегодня, 5 марта, Верховная Рада поддержала еще одну поправку ко второму чтению законопроекта о рынке земли - она технического характера и исправляет нумерацию одного из смежных законов, необходимых для функционирования закона о рынке земли.

Депутаты уже рассмотрели около 3 тысяч поправок из 4 тысяч, поданных ко второму чтению законопроекта.

13 ноября 2019 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения» (№2178-10), который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.