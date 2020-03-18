Украинцев заверили в бесперебойных поставках продуктов питания в страну

В таможне подчеркнули, что фуры с товарами курсируют между странами без преград, несмотря на закрытие рядом стран границ в рамках противодействия распространению коронавируса.

Государственная таможенная служба Украины заверила в бесперебойных поставках продуктов в супермаркеты страны, отметив, что фуры с товарами курсируют между странами без преград, несмотря на закрытие рядом стран границ в рамках противодействия распространению коронавируса.

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Об этом сказано на странице таможенной службы в соцсети Facebook.

"Таможня знает о затруднении движения грузовиков из-за очередей на границе, но сегодня нам не известен ни один случай, когда фуру завернули домой из-за карантина. За нарушение правил перевозки - могут, как это было всегда, в том числе до карантина. Но сегодня ни одна страна не перекрыла грузовые перевозки. Продукты на полках супермаркетов будут - фуры с товарами курсируют между странами без помех", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе подчеркнули, что со вчерашнего дня Украина закрыла границу, однако это ограничение не касается грузовых перевозок, так как ни одна страна мира не может позволить себе перебои в поставках сырья или критического импорта, как и сорвать выполнение экспортных контрактов.

"Это не про здоровую экономику, даже в условиях пандемии. Чтобы украинцы не боялись, что завтра не будет, что кушать, таможня ежедневно будет информировать о товарообороте, а также о поступлениях в бюджет", - говорится в сообщении.

По данным таможенной службы, 90% потребляемых украинцами товаров - отечественного производства, в связи с чем Украина не критически зависит от импортируемых продуктов питания.

"Грузовые перевозки осуществляются нон-стоп. Маршруты для фур могут быть перепланированы из одних пунктов пропуска на другие - около сотни временно приостановили свою работу на время карантина - где-то могут образовываться очереди из грузовиков на границе в связи с их тщательным санитарным контролем, но фуры с товаром курсируют между странами без помех каждый день", - добавили в таможенной службе.

Также сообщается, что с начала месяца и по состоянию на 16 марта таможня перечислила в госбюджет 14,8 миллиарда гривень, выполнив график поступлений на 90,1%.

"В долларовом эквиваленте - это 591 миллион долларов, что на 1,7%, или на 10 миллионов долларов, больше, чем за аналогичный период 2019 года. Объемы импорта по весу за пятнадцать дней марта составили 2,3 миллиона тонн. Объемы импорта по стоимости - 2,1 миллиарда долларов", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, национальная сеть продуктовых супермаркетов "АТБ" заявила, что на период карантина вводит ограничения на покупку товаров в одни руки, чтобы предотвратить спекуляции вокруг товаров первой необходимости.

11 марта Кабинет министров в связи с распространением коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

Позже для предотвращения распространения коронавирусной инфекции Кабмин принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины, в частности, введен запрет на железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки, а также на работу метрополитенов.

Кроме того, с 17 марта заведения общественного питания (рестораны, кафе), торгово-развлекательные центры, другие учреждения развлекательной деятельности, фитнес-центры, учреждения культуры должны временно прекратить свою работу. Разрешено предоставлять услуги по общественному питанию с применением адресной доставки заказа при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты.

Разрешается торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Также можно осуществлять банковскую и страховую деятельность.