Эксперт спрогнозировал подорожание продуктовой корзины в этом году

По словам директора украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексея Дорошенко, стоимость продуктовой корзины в Украине подорожает не более чем на 5%.

Средняя стоимость продуктовой корзины для украинцев в 2020 году подорожает не более чем на 5%, а оснований для подорожания в Украине основных продуктов питания в этом году нет.

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Об этом на свой странице в Facebook написал директор украинской Ассоциации поставщиков и торговых сетей Алексей Дорошенко.

"Некоторые начинают разносить информацию о том, что главные продукты питания в этом году значительно подорожают, в том числе хлеб и сахар. Для этого нет никаких оснований", - отметил он, добавив, что инфляция в Украине снижалась с 2015 года и достигла 5-7%, а по данным Госстата – до около 4% по итогам прошлого года.

По словам эксперта, Украина ежегодно собирает все больший урожай по каждой сельскохозяйственной культуре, а в магазинах достаточно

недорогой и качественной импортной продукции. При этом доходы людей растут в связи с повышением заработной платы, но они преимущественно идут на оплату коммунальных услуг и не доходят до производителей продуктов.

"Поэтому цены на продукты расти будут, но умеренно, и средняя стоимость продуктовой корзины не повысится более чем на 5% в 2020 году", - отметил Дорошенко.

Как сообщал УНИАН, потребительская инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

В январе 2020 года инфляция в Украине замедлилась до 3,2%, а потребительские цены выросли на 0,2% по сравнению с декабрем.

По данным Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, урожай в Украине в 2019 году составил 75 миллионов тонн.