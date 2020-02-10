Рост цен в Украине в январе замедлился до 3,2%

По сравнению с декабрем 2019 года потребительские цены в январе выросли на 0,2%.

Потребительская инфляция в Украине в январе 2020 года в годовом выражении - по сравнению с январем 2019 года - составила 3,2%, замедлившись с 4,1% в декабре.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в январе этого года выросли на 0,2%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в январе в годовом выражении зафиксирован на фрукты и услуги образования – по 13,5%, алкогольные напитки и табачные изделия – 12,6%, железнодорожный пассажирский транспорт – 11,3%, водоснабжение – 11,1%.

Наибольшее снижение цен зафиксировано на природный газ (21,1%), яйца (15,5%), овощи (9,4%), топливо и масла (6,1%), одежду и обувь (3,3%).

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% и стала минимальной за последние 6 лет.

Национальный банк Украины в январе снизил прогноз роста потребительских цен в Украине в 2020 году до 4,8% с 5%, прогнозируемых ранее.

Государственный бюджет Украины на 2020 год основан на макроэкономическом прогнозе правительства с показателем инфляции на уровне 5,5%.