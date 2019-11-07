Украина увеличила экспорт масличных культур на четверть

Большинство продукции поставлено в Евросоюз.

Украина в январе-сентябре 2019 года увеличила экспорт масличных культур до 1,649 миллиарда долларов США, что почти на четверть (на 23,2%) больше, чем за соответствующий период прошлого года, при этом большинство украинской продукции было поставлено в страны Европейского Союза.

Читайте такжеУкраина экспортировала рекордные 40 миллионов тонн зерновых

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора Николая Пугачева.

"Характерным признаком января-сентября 2019 года стало дальнейшее усиление европейского вектора в отечественном экспорте масличных культур. В общем страны-члены ЕС закупили в Украине около 63,9% продукции этой группы", - цитирует пресс-служба Пугачева.

При этом лидер среди стран ЕС – Германия, ее доля в общем экспорте масличных из Украины составила 18,7%.

Помимо европейский стран, другими крупными покупателями украинских масличных за указанный период были Турция - 16,4% и Египет - 7,3%.

По словам Пугачева, по итогам девяти месяцев текущего года лидирующую позицию по объемам экспорта масличных из Украины занимает рапс. Его продали за границу 2,3 миллиона тонн на сумму 911 миллионов долларов. Кроме того, за этот период экспортировано 2,1 миллиона тонн сои на 683 миллиона долларов, семян подсолнечника - 71 тысяча тонн на сумму 29 миллионов долларов.

Также, в январе-сентябре 2019 года Украина экспортировала жиры и масла на сумму 3,331 миллиарда долларов США, что на 3,9% больше прошлогодних показателей за соответствующий период. В частности, подсолнечного масла поставлено на рынки стран мира на сумму 3,0 миллиарда долларов.

По словам Пугачева, главным покупателем жиров и масел украинского производства традиционно, с 2015 года, выступает Индия - за девять месяцев этого года ее доля в структуре украинского экспорта составила 31,3%.

Как сообщал УНИАН, Украинская зерновая ассоциация (УЗА) повысила прогноз урожая зерновых и масличных в 2019-2020 маркетинговом году (МГ, июль 2019 - июнь 2020) с 94,7 миллиона тонн до 95,1 миллиона тонн.

Украина в январе-сентябре 2019 года увеличила экспорт агропродукции на 21,5% - до 15,8 миллиарда долларов, основными импортерами стали страны ЕС, Азии и Африки.