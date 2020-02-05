Кабмин решил создать Фонд гарантирования кредитов для аграриев

В госбюджете-2020 предусмотрено 240 миллионов гривень на формирование уставного капитала этого фонда.

Кабинет министров на своем сегодняшнем заседании принял решение о создании Фонда частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве, который должен упростить получение кредитов для малых фермеров, не имеющих кредитной истории.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил премьер-министр Алексей Гончарук, добавив, что в государственном бюджете на 2020 год предусмотрено 240 миллионов гривень на формирование уставного капитала этого фонда.

"Фонд предоставит доступ малым и средним субъектам предпринимательства (до 500 гектаров) к банковским кредитам, уменьшив стоимость их привлечения. Кроме того, это также минимизирует риски возможного невозврата кредитов. Малые и средние аграрии смогут быть полноценными участниками рынка благодаря государственной поддержке", - написал премьер.

Как сообщал УНИАН, на программу государственной поддержки АПК в госбюджете-2020 заложено 4 миллиарда гривень, а также дополнительные 240 миллионов гривень на создание Фонда частичного гарантирования кредитов под покупку земли.

Из этой суммы 1,2 миллиарда гривень предусмотрено на программу компенсации кредитов, 1 миллиард гривень - на частичную компенсацию стоимости сельхозтехники и оборудования, 1 миллиард гривень - на поддержку животноводства, а также по 400 млн грн на садоводство и фермерство.