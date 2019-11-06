Проект госбюджета-2020 предусматривает 4 миллиарда на поддержку аграриев

Еще 240 млн предусмотрено на Фонд частичного гарантирования кредитов.

Обновленный проект государственного бюджета Украины на 2020 год предусматривает 4 млрд грн на программу финансовой поддержки аграриев. Об этом говорится в данных, которые опубликованы на сайте Верховной Рады.

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Кроме того, 240 млн грн предусмотрено для формирования уставного капитала Фонда частичного гарантирования кредитов.

Также Кабинет министров планирует выделить 5 млн грн на финансовую поддержку мероприятий в агропромышленном комплексе.

Как сообщал УНИАН, ранее Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства представило программу господдержки АПК на 2020 год с бюджетом в 8,4 млрд грн. Из них 3,9 млрд грн предусматривались для компенсации кредитов под покупку земли, 500 млн грн - на Фонд частичного гарантирования кредитов.

В проекте госбюджета на 2020 год в первом чтении на поддержку аграриев изначально было предусмотрено 4,4 млрд грн.

В госбюджете Украины на 2019 год на поддержку АПК предусмотрено 5,7 млрд грн.