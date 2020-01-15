Украина сократила экспорт сахара более чем в два раза

В прошлом году Украина экспортировала 236,8 тысячи тонн сахара.

В 2019 году украинские производители поставили на внешние рынки 236,8 тысячи тонн сахара, что более чем в два раза меньше, чем в предыдущем году (584,9 тысячи тонн).

Читайте такжеСахар в Украине может подорожать

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"Этот год был не слишком благоприятным для украинских сахаропроизводителей, и, по сравнению с прошлым, можем увидеть, что экспорт полностью просел: если раньше экспортный показатель месяца достигал 40-60 тысяч тонн, то последние полгода в среднем экспортировалось около 5 тыс. т сахара в месяц", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления "Укрцукор" Руслану Яненко.

По ее словам, это в первую очередь связано с мировым профицитом сахара, который "давил" на рынок и цены.

Кроме того, Украина постепенно теряла рынки Африки и Азии, которые когда-то занимали лидирующие позиции по импорту украинского сахара, из-за конкуренции со стороны России и ЕС.

Как отметила Яненко, в следующем году существенных изменений в экспортной перспективе не произойдет, поскольку из-за неблагоприятных мировых цен продолжится тенденция к уменьшению сырья и сокращению производства сахара, а конкуренция на рынках, которые всегда были наиболее прибыльными для украинских производителей, усилится.

Как сообщал УНИАН, производство сахара в Украине в текущем маркетинговом году (сентябрь 2019 - август 2020) сократилось на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном и по состоянию на 10 января достигло 1,48 миллиона тонн.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.