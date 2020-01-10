Производство сахара в Украине сократилось почти на 20%

С 1 сентября украинские заводы произвели 1,48 миллиона тонн сахара.

Производство сахара в Украине с начала сезона сахароварения (сентябрь 2019 - август 2020) по состоянию на 10 января достигло 1,48 миллиона тонн, что на 19% меньше по сравнению с предыдущим сезоном.

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Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации сахаропроизводителей Украины (НАСУ) "Укрцукор".

"Всего работало 33 сахарных завода, которые переработали 9,84 миллиона тонн сахарной свеклы. Это почти на треть меньше, чем годом ранее. Как видим, существенное уменьшение количества сырья повлекло за собой сокращение производственных мощностей и, как следствие, уменьшение производства сахара в целом", - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления НАСУ "Укрцукор" Руслану Яненко.

По ее словам, такой результат является прогнозируемым, поскольку мировой профицит сахара, который длился последние три года, существенно повлиял и на украинский рынок. В результате Украина сократила посевные площади под сахарной свеклой на 20%, что уменьшило количество сырья.

Как добавила Яненко, в этом году 9 перерабатывающих предприятий не запустились, а производственный сезон сократился почти на месяц, что отразится на себестоимости производства сахара – поскольку минимально сахарный завод должен отработать 100 дней, чтобы покрыть расходы на запуск.

Согласно сообщению, в тройку лидеров по производству сахара вошли Винницкая область - 331,9 тысячи тонн, Хмельницкая область - 192,8 тысячи тонн, Тернопольская область – 186,4 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, сезон сахароварения 2019-2020 маркетингового года в Украине стартовал 1 сентября с запуском Радеховского сахарного завода.

Украина за сезон сахароварения 2018-2019 МГ (сентябрь 2018 - август 2019) сократила производство сахара на 15% - до 1,7 миллиона тонн.