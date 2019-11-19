Всемирный банк спрогнозировал вклад земельной реформы в экономику страны

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что открытие рынка земли может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.

Всемирный банк оценил потенциальный вклад от внедрения в Украине прозрачного и эффективного рынка земли в дополнительные 0,5-1,5% экономического роста ежегодно в течение 5 лет.

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Об этом говорится в специальном докладе Всемирного банка об открытии рынка земли в Украине, переданном УНИАН.

"Мораторий позволяет крупным влиятельным производителям хорошо себя чувствовать. Это и стало одной из причин процветания коррупции. Просто потому, что нет рынка. Просто потому, что миллионы собственников земли могут только сдавать свою землю в аренду за незначительную сумму", - заявил ведущий экономист и руководитель программы Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Фарук Кхан.

Согласно докладу Всемирного банка, сельское хозяйство Украины имеет хороший потенциал для повышения экономического роста и уровня жизни украинцев, однако мораторий на продажу земли сельхозназначения является главным препятствием для привлечения инвестиций.

По мнению экспертов банка, проект закона об обороте земель должен быть введен в действие при первой же возможности вместе с необходимым дополнительным законодательством.

В частности, речь о законах об открытом доступе к данным земельного кадастра, процедурах передачи земельных участков и децентрализации управления землей, регулировании пользования государственными землями на местном уровне, проведении обязательных электронных аукционов и ограничении непрозрачной раздачи земель, предотвращении случаев повторной регистрации и рейдерских захватов.

При этом, как отмечается в докладе, важным шагом будет обеспечение доступа к источникам финансирования для малых фермерских хозяйств, имеющих ограниченный доступ к кредитованию.

Кроме того, отмечается, что государственные субсидии для фермеров должны быть узконаправленными и разработанными таким образом, чтобы стимулировать повышение производительности и выращивание продукции с большей добавленной стоимостью, применение новых технологий при доступных финансовых затратах.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 13 ноября приняла в первом чтении законопроект относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

Предыдущий состав парламента в декабре 2018 года продлил действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.