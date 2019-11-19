Всемирный банк прокомментировал вопрос продажи украинской земли иностранцам

В банке отметили, что вопрос продажи украинской земли иностранцам находится в компетенции властей.

Вопрос продажи земли иностранцам в рамках земельной реформы в Украине находится в компетенции украинских властей.

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Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Это должно решать правительство, потому что в мире разные подходы", - сказала Кахконен.

По ее словам, в Европе есть страны, которые позволяют покупать землю иностранцам, и есть такие, которые устанавливают переходный период.

В то же время, она отметила, что речь не идет о моратории на продажу земель иностранцам, а о референдуме по этому вопросу.