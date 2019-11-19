цей матеріал доступний українською

Всемирный банк прокомментировал вопрос продажи украинской земли иностранцам

14:10, 19 ноября 2019
Агро
76 0
Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеРазумков: рынок земли должен быть открыт осенью 2020 года

Об этом заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Беларуси и Молдовы Сату Кахконен.

"Это должно решать правительство, потому что в мире разные подходы", - сказала Кахконен.

По ее словам, в Европе есть страны, которые позволяют покупать землю иностранцам, и есть такие, которые устанавливают переходный период.

В то же время, она отметила, что речь не идет о моратории на продажу земель иностранцам, а о референдуме по этому вопросу.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #мораторий на землю#Всемирный банк#рынок земли#рынок земли в Украине#мораторий на продажу земли