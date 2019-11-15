Разумков подчеркнул, что только после референдума рынок земли может быть открыт для иностранцев (видео)

Он утверждает, что принятие законопроекта о рынке земли в первом чтении происходило в рамках закона.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков подчеркивает, что только после референдума рынок земли может быть открыт для иностранцев.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в эфире программы "Право на владу" на "1+1".

Отвечая на вопрос относительно проведения референдума в контексте будущего закона о рынке земли, Разумков отметил, что "появилась такая информация, что референдум будет между первым и вторым чтением".

"Это не соответствует действительности, потому что это невозможно физически - подготовить, провести референдум... Сейчас нет закона о референдуме", - сказал он.

В то же время, напомнил председатель ВР, ныне первый заместитель председателя ВР Руслан Стефанчук вместе с командой специалистов занимается вопросами разработки пакета законопроектов о народовластии, где, в частности, речь пойдет о местных и общенациональных референдумах.

"О чем говорил президент, о чем было согласовано, насколько я понимаю, с большинством парламента... Позиция номер один: рынок земли будет открываться, он будет открываться для физических лиц и он будет открываться для юридических лиц, владельцами и конечными бенефициарами которых являются украинские граждане", - сказал Разумков.

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Говоря о втором важном пункте, он отметил, что передачи корпоративных прав другим компаниям, владельцами которых являются иностранцы, не будет.

"Относительно референдума: референдум состоится и только после этого референдума, когда украинское общество определится, что оно готово или не готово привлечь и дать возможность иностранцам покупать украинскую землю, или продавать корпоративные права, то этот рынок будет открыт и для иностранцев. Но после референдума", - отметил Разумков.

Он добавил, что также будет "переходный этап", когда украинцы увидят, как работает рынок земли, и после этого определяться, надо ли давать возможность привлекать иностранцев.

Также комментируя вчерашнее принятие соответствующего законопроекта в первом чтении, спикер отметил, что "ничего не нарушил вчера" и все было проведено "достаточно мирно, демократично".

"Вчера выдержали почти все договоренности, которые были достигнуты между представителями разных политических сил. Была очень жесткая дискуссия, очень, иногда она выходила за край. Но тем не менее она осталась в рамках цивилизованного процесса, цивилизованных споров", - сказал Разумков и заверил, что они шли исключительно по Регламенту.