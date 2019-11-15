В Украине начали тестировать онлайн-систему выдачи ветеринарных документов

Также служба планирует выдавать через эту систему международные ветдокументы на разных языках.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала тестировать электронную систему по выдаче ветеринарных документов и оказанию административных услуг – Единый государственный реестр ветеринарных документов.

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Об этом на пресс-конференции сообщила временно исполняющая обязанности главы Госпродпотребслужбы Ольга Шевченко.

"Введение такой системы облегчит жизнь нашей сферы ветеринарной сертификации и улучшит ее отслеживаемость. Также выдача документов через систему сократит время этой процедуры для бизнеса", – сказала она, допустив в будущем полный переход на электронную форму выдачи ветеринарных документов.

Шевченко добавила, что онлайн-система поможет избежать фальсификации ветеринарных документов. Проверить документ по QR-коду, в том числе через смартфон, смогут как производители, так и потребители. Кроме того, каждый ветеринар для входа в систему будет подтверждать свою личность с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) - таким образом можно отследить, кто выдал документ.

По ее словам, Госпродпотребслужба планирует через эту систему также выдавать международные ветдокументы на разных языках.

"Мы готовы в это вкладываться, потому что это, в свою очередь, имидж государства – контролирующий орган будет подтверждать качество и безопасность экспортируемой продукции. Это повысит доверие торговых партнеров и даст иностранным инспекторам возможность проверять сертификаты на границе", - добавила Шевченко.

"Единый реестр дает возможность контролировать государственные ведомства, прозрачно работать вместе с госинспекторами и уменьшить до минимума отказы в выдаче документов", - подытожил директор Государственного предприятия "Агентство по идентификации и регистрации животных" Игорь Клименок.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба и Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства подключились к общественному проекту по борьбе с фальсификацией пищевых продуктов "Стоп фальсификат". Специалисты проекта будут проводить лабораторные исследования продуктов из торговых сетей в разных регионах Украины, и за этим можно будет наблюдать по онлайн-трансляции. Против недобросовестных производителей министерство и служба будут принимать меры.