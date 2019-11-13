"Слуга народа" обещает внести поправку о запрете продажи земли иностранцам

По словам Арахамии, вопрос продажи земли иностранцам будет окончательно решен после референдума, который будет проведен в Украине.

Фракция «Слуга народа» гарантирует, что при подготовке ко второму чтению будет поддержана поправка о запрете продажи земли иностранцам.

Как передает корреспондент УНИАН, в комментарии журналистам председатель фракции Давид Арахамия сообщил, что об этом шла речь на заседании фракции.

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«Я вам скажу откровенно, если эту поправку не внесут, то никакого второго чтения не будет в нашей фракции тоже», - заверил он.

По его словам, многие члены фракции также выступают против продажи земли иностранным гражданам.

Арахамия утверждает, что в первом чтении вся фракция, «кроме трех-четырех человек, которые удерживаются», готова голосовать за законопроект о продаже земли. Он сообщил, что такое голосование состоялось на заседании фракции путем поднятия рук.

На уточняющий вопрос журналистов о том, что сначала голосов во фракции не было, и только после встречи с президентом Украины они появились, Арахамия ответил: «Конечно, президент придает уверенности нашим депутатам. Это нормальный процесс, так как уровень доверия к нему очень высок».

По его словам, президент будет гарантировать, что только после референдума можно будет говорить о возможности продажи земли иностранцам.