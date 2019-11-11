Зеленский обратился к народу: анонсировал референдум о покупке земли иностранцами (видео)

Президент Украины отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который «четко установит виды и механизмы референдума».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане других государств и иностранные компании получат право покупать украинскую землю, только если на это даст согласие украинский народ на референдуме.

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Об этом он сказал в своем видеообращении, опубликованном на официальных страницах президента в социальных сетях.

«Принято следующее решение - между первым и вторым чтением в действующий проект закона (об открытии рынка земель сельскохозяйственного назначения - УНИАН) будут внесены поправки, согласно которым - право продавать и покупать землю будут иметь только украинские граждане и украинские компании, основанные исключительно украинскими гражданами. Иностранцы и компании, в которых среди учредителей есть иностранцы, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме. Соответствующий пункт будет содержаться в законе», - сказал он.

Зеленский отметил, что в ближайшее время Верховная Рада разработает и примет закон, который «четко установит виды и механизмы референдума, и наконец предоставит украинцам право решать судьбу того или иного очень важного для них вопроса».

Как сообщал УНИАН, 26 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения».

Правительственный законопроект предусматривает открытие рынка земли с 1 октября 2020 года, допуск к купле земли иностранцев, а также ограничение - не более 15% в области и 0,5% сельхозземель в Украине в одни руки.

На данный момент в Верховной Раде зарегистрировано 11 редакций законопроекта о рынке земли.

18 октября Комитет ВР по вопросам аграрной и земельной политики рекомендовал парламенту принять за основу альтернативный законопроект (№ 2178-10), который не допускает к купле земли юридических лиц, конечными бенефициарами которых являются иностранцы, до 1 января 2024 года.

Депутаты 12 ноября рассмотрят законопроекты о рынке земли в первом чтении.