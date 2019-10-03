Украинские аграрии засеяли озимыми зерновыми 56% запланированных площадей

Кроме того, аграрии намолотили 47,6 млн тонн зерна с площади 11,5 млн га, или 75% к прогнозу.

Украинские аграрии по состоянию на 2 октября засеяли озимыми зерновыми 4,1 млн га, или 56% от прогнозируемой площади посева (7,3 млн га), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

Читайте такжеУкраина экспортировала почти 14 миллионов тонн зерновых

Согласно сообщению, озимая пшеница посеяна на площади 3,7 млн га, или 59% к прогнозу; рожь - на площади 81 тыс. га, или 67% к прогнозу; озимый ячмень - на площади 314 тыс. га, или 34% к прогнозу. Кроме того, озимый рапс посеян на площади 1 млн га, или 94% к прогнозу.

По данным ведомства, наряду с осенней посевной кампанией в Украине продолжается уборка зерновых. Так, по состоянию на 2 октября аграрии намолотили 47,6 млн тонн зерна с площади 11,5 млн га, или 75% к прогнозу.

В частности, кукурузы намолочено 7,9 млн тонн с площади 1,3 млн га (26%); гречихи - 75 тыс. тонн с площади 57 тыс. га (84%); проса - 142 тыс. тонн с площади 76 тыс. га (84%).

Кроме того, добавили в Минагропроде, семян подсолнечника намолочено 10,9 млн тонн с площади 4,7 млн га (80%), сои - 2,3 млн тонн с площади 998 тыс. га (63%).

Сахарной свеклы собрано 2,4 млн тонн с площади 53 тыс. га (24%).

Как сообщал УНИАН, урожай зерновых и зернобобовых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн. Согласно прогнозу Минагропрода, в 2019 году урожай может увеличиться на 1,5% по сравнению с предыдущим годом и составить 71,1 млн тонн.