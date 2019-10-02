Украинская курятина может выйти на рынок Китая до конца года - Bloomberg

По словам министра, есть некоторые юридические и бюрократические моменты, но в планах также подписание протокола и проведение инспекций.

Украинские производители курятины могут выйти на рынок Китая до конца 2019 года.

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Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на слова заместителя министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тараса Качки.

Согласно сообщению, правительственные чиновники Украины работают с китайскими коллегами над началом экспорта птицы в это государство. Качка отметил, что соглашение может быть достигнуто к концу года.

По его словам, есть некоторые юридические и бюрократические моменты, но в планах также подписание протокола и проведение инспекций.

Как сообщал УНИАН, в июне 2018 года Украина и Китай подписали меморандум о сотрудничестве и содействии взаимной торговле мясом птицы.