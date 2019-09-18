Почти половина украинцев против отмены моратория на продажу земли - опрос

Согласно результатам опроса, только треть опрошенных поддерживают это предложение.

Почти половина украинцев (49%) не поддерживают принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года.

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Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова в сентябре 2019 года.

Согласно результатам, только 31% опрошенных поддерживают предложение о принятии закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года (не поддерживают 49%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 6 по 11 сентября 2019 года. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям. Выборка опроса строилась как многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 1 октября разработать законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения, а Верховной Раде - отменить земельный мораторий до 1 декабря 2019 года.

3 августа премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что открытие рынка земли сельскохозяйственного назначения ориентировочно планируется на лето следующего года. Он добавил, что до этого времени правительство совместно с Нацбанком должны сделать кредитование в гривне значительно дешевле, чем сейчас, - взять кредит можно будет под 14-15% в гривне. Премьер пояснил, что правительство намерено снизить ставки по кредитам в целом и сделать их дешевле именно для покупки земельного участка, чтобы украинцы имели более выгодные условия, чем их иностранные конкуренты.

Ранее в Минагропроде и Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 млн до 1,5 млрд долл.