В Украине оштрафовали 652 предприятия за нарушения в сфере безопасности пищевых продуктов

За полгода Госпродпотребслужба провела 11 тыс. проверок в сфере безопасности пищевых продуктов.

Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в январе-июне текущего года оштрафовала 652 предприятия на сумму около 6,8 млн грн за нарушения законодательства в сфере безопасности пищевых продуктов и ветеринарной медицины, сообщила пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, за первое полугодие Госпродпотребслужба провела 11 тыс. проверок в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и более 1,5 тыс. проверок - в сфере ветеринарной медицины.

В пресс-службе отметили, что в ходе проверок в 7 183 случаях были вынесены предписания об устранении нарушений, еще в 652 случаях субъекты хозяйствования в сфере безопасности пищевых продуктов были оштрафованы на сумму почти 6,8 млн грн.

Кроме того, по данным ведомства, в первом полугодии главные государственные инспекторы Госпродпотребслужбы вынесли 168 решений о временном прекращении производства или оборота пищевых продуктов в связи с выявленными нарушениями, которые представляли угрозу жизни или здоровью человека.

Как сообщал УНИАН, Госпродпотребслужба в 2018 году выписала штрафов на сумму 478,4 тыс. грн за нарушения санитарного законодательства.