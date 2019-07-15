В Киеве задержали на взятке чиновника управления Госпродпотребслужбы

Заместитель начальника управления аналитически организационного обеспечения - начальник отдела административной практики ГУ Гопродпотребслужбы в г. Киеве задержана при получении неправомерной выгоды в размере 1 тыс. 500 долл.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева. «Указанные средства злоумышленница требовала и получила от гражданина за получение эксплуатационного разрешения для осуществления деятельности, связанной с производством и/или хранением пищевых продуктов животного происхождения», - говорится в сообщении.

Злоумышленница задержана в порядке ст. 208 УПК Украины сразу после получения денежных средств. Решается вопрос об объявлении ей о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение должностным лицом неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством) и избрании меры пресечения.

Санкция статьи предусматривает от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.