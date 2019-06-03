Вся посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет около 27,7 миллиона га - на уровне 2018 года.

Украинские аграрии завершили весеннюю посевную кампанию 2019 года, общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составила 27,7 миллиона га, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте такжеВ Украине с 10 июня вступит в силу новый стандарт на пшеницу

"По предварительным данным, вся посевная площадь сельскохозяйственных культур во всех категориях хозяйств под урожай 2019 составляет около 27,7 миллиона га, или на уровне 2018 года. Зерновые культуры посеяны на площади 14,8 миллиона га, технические – 9,2 миллиона га, что также на уровне прошлого года. Структура посевных площадей в последние годы оптимизирована и значительно не изменилась", - сказано в сообщении.

В пресс-службе со ссылкой на заместителя министра агрополитики Владимира Топчия добавили, что, учитывая ход весенне-полевых работ и зимовку озимых культур, можно ожидать, что урожай ранних зерновых 2019 года будет не ниже прошлогоднего.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 миллиона га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 миллиона тонн.

Ранее Укргидрометцентр сообщил, что ранние яровые зерновые в некоторых западных областях Украины нуждаются в пересеве из-за непогоды.

В 2019 году эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых на 2,4% по сравнению с прошлым годом - до 68,4 миллиона тонн.