Эксперт спрогнозировал рост животноводства в Украине

Производство мяса в этом году может увеличится на 2,7%, яиц - на 3,4%, молока - сократится на 1,5%.

Валовое производство продукции животноводства в 2019 году может увеличиться на 0,8% по сравнению с предыдущим годом и составить 70,5 миллиарда долларов, сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на слова директора института Юрия Лупенко.

Читайте такжеЭксперт озвучил перерасходы на производство свинины в Украине

"По расчетам ученых Института аграрной экономики, валовая продукция животноводства прогнозируется на уровне 70,5 миллиарда гривень (в постоянных ценах 2010 года), что на 0,8% больше, чем в прошлом году", - говорится в сообщении.

Эксперт отметил, что при сохранении до конца года поголовья коров, овец и коз в хозяйствах населения и сельских хозяйствах, производство мяса скота и птицы в 2019 году прогнозируется на уровне 3,4 миллиарда гривень, что на 2,7% превысит прошлогодние показатели. При этом, положительный результат будет достигнут исключительно за счет увеличения объемов производства мяса птицы. Так, по прогнозам ученых, его будет произведено 1,8 миллиона тонн, что на 7,4% больше, чем в 2018 году. В то же время, больше всего могут сократиться объемы производства мяса крупного рогатого скота - на 4,7%, до 523,5 тысячи тонн. Кроме того, при сохранении поголовья свиней в хозяйствах населения и сельских хозяйствах, производство свинины сократится на 1,2% и составит 967,5 тысячи тонн. Производство мяса овец и коз ученые прогнозируют на уровне 26,5 тысячи тонн, что на 4% меньше показателей прошлого года.

По словам эксперта, в 2019 году тенденция к сокращению объемов производства молока может сохраниться. В частности, в 2019 году объемы произведенного молока могут составить 9,9 миллиона тонн, или на 1,5% меньше, чем в прошлом году.

В то же время, производство яиц прогнозируется на уровне 16,7 миллиарда штук, или на 3,4% больше, чем в 2018 году. Производство овчины сократится на 3,9%, до 1,8 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, производство мяса в Украине в 2018 году выросло на 1% - до 3,3 миллиона тонн, молока – сократилось на 2% - до 10 миллионов тонн, яиц – выросло на 4% - до 16,1 миллиарда штук.