Украина увеличила экспорт мяса птицы более чем на треть

Импорт этой продукции за отчетный период сократился на 21,3% и составил 30,6 тысячи тонн.

Экспорт мяса птицы из Украины в январе-марте текущего года увеличился на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг 103,6 тысячи тонн на общую сумму 146,9 миллиона долларов, сообщила пресс-служба Ассоциации производителей сферы пищевой промышленности (UFEB).

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В сообщении сказано, что в течение первого квартала на мировые рынки было отгружено 103,6 тысячи тонн общей стоимостью 146,9 миллиона долларов, что составляет более трети всего экспорта в прошлом году. Отмечается, что этот объем на 59% превышает объемы первого квартала 2017 года и на 38% - показатели января-марта 2018 года.

В пресс-службе отметили, что основными импортерами за три месяца текущего года были Саудовская Аравия с долей в общей структуре экспорта 27,2% (40 миллионов долларов), Нидерланды - 16,5% (24,3 миллиона долларов) и Словакия - 9,6% (14,1 миллиона долларов).

При этом эксперты ассоциации отметили, что общий объем импорта мяса домашней птицы в Украину в январе-марте 2019 года сократился на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 30,6 тысячи тонн. В марте импорт этой продукции сократился на 12,4% по сравнению с мартом 2018 года - до 9,7 тысячи тонн.

Основными поставщиками этой продукции в Украину были Польша с долей 63% в общей структуре поставок (7,7 миллиона долларов), Германия - 14,7% (1,8 миллиона долларов), Венгрия - 10,2% (1,2 миллиона долларов)

Как сообщал УНИАН, по данным Фискальной службы, экспорт мяса птицы и субпродуктов из Украины в 2018 году вырос на 21,2% в натуральном выражении - до 328,9 тысячи тонн, и на 30% в денежном выражении - до 506,6 миллиона долларов.