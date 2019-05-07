Украинские аграрии засеяли яровыми зерновыми 67% запланированной площади

Сев яровых зерновых в 2019 году прогнозируется на площади 7,2 млн га.

Украинские аграрии по состоянию на 6 мая засеяли яровыми зерновыми и зернобобовыми 4,9 млн га, или 67% запланированной площади, сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия.

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В частности, аграрии засеяли кукурузой на зерно 2,7 млн га, или 58% к прогнозу; гречихой - 1 тыс. га, или 1% к прогнозу; просом - 11 тыс. га, или 19% к прогнозу.

В пресс-службе добавили, что сев сахарной свеклы проведен на площади 213 тыс. га (87%), подсолнечника - 3,7 млн га (64%), сои - 532 тыс. га (29%).

Также напомнили, что в 2019 году сев яровых зерновых культур прогнозируется на площади 7,2 млн га, технических культур - 9,2 млн га, картофеля и овощей - 1,8 млн га, кормовых культур - 1,9 млн га.

Как сообщал УНИАН, 2 мая украинские аграрии завершили сев ранних яровых культур, засеяв 2,1 млн га.

Урожай зерновых в Украине в 2018 году составил рекордные 70,1 млн тонн.

В 2019 году эксперты прогнозируют сокращение урожая зерновых на 2,4% по сравнению с прошлым годом - до 68,4 млн тонн.