В США самка-анаконда смогла обзавестись потомством без участия самцов
00:14, 28 мая 2019Экология
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Анаконда находилась в серпентарии одна, без самцов, однако недавно у нее появились детеныши.
Анаконда родила сама от себя / Фото: WWF
В США самка-анаконда по кличке Анна смогла обзавестись потомством без участия самцов.
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Об этом сообщает Daily Mirror со ссылкой на сотрудников аквариума. По их словам, анаконда находилась в серпентарии одна, без самцов, однако недавно у нее появились детеныши. Как отмечается, такое возможно благодаря партеногенезу - одному из видов размножения, при котором взрослый организм развивается из яйцеклетки без оплодотворения.
Большая часть потомства погибла, в живых остались двое детенышей, которые являются генетическими клонами матери.
Уточняется, что такая форма размножения характерна для насекомых. Что касается змей, то это второй случай в истории для анаконд.
Как сообщал УНИАН, ранее в Австралии поймали трехглазую змею.
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