Наибольший ущерб окружающей среде регион получил из-за ракетных обстрелов жилого дома и базы отдыха в курортной Сергеевке.

Стали известны некоторые данные об убытках, которые Одесской области нанесли российские военные. В частности, на сегодня уже начислен ущерб, нанесенный окружающей среде региона, в сумме 11,7 миллиарда гривень.

Как сообщили в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа, наибольшая сумма, а именно 11,1 млрд грн, - это ущерб, нанесенный засорением земель при разрушении в результате ракетного обстрела в июле 2022 года жилого дома и базы отдыха "Годжи" на территории курортного поселка Сергеевка.

Также в результате попадания дрона-убийцы в апреле этого года произошло возгорание и разрушение помещений одного из производственных предприятий Одессы. Инспекторами установлено загрязнение 7 тысяч квадратных метров участков. Ущерб земельным ресурсам составил почти 340 миллионов гривень, а атмосферному воздуху - более 482 тыс грн.

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Значительными являются убытки, причиненные разрушением объектов энергетической инфраструктуры. Они составляют 36,3 миллионов гривень.

Также в инспекции напомнили, что 21 марта 2023 года из-за вражеского обстрела в Одессе пострадали здания Свято-Иверского мужского монастыря.

"Имеет место засорение земельного участка площадью 264 квадратных метра строительными отходами объемом более 58 кубометров. По результатам расчетов, общий размер ущерба составляет 10,3 млн грн", - рассказали в инспекции.

Следует отметить, что экологи неоднократно заявляли о гибели в Черном море, в частности в Одесской области, большого количества дельфинов. Их тела, в том числе разодранные дикими животными и искалеченные в результате обстрелов, неоднократно находили местные жители.

По словам доктора биологических наук, сотрудника Национального природного парка "Тузловские лиманы" (Одесская обл.) Ивана Русева, в 2022 году на побережье региона было много погибших животных. Часть утонула или была съедена шакалами. В целом, речь идет о сотнях, даже тысячах китообразных, погибших из-за использования сонаров кораблями РФ и бомбардировок определенной акватории.

По словам ученых, во время активных боевых действий в районе острова Змеиный заповедник содрогался, словно от мощного землетрясения. Это значительно вредило не только морским животным, но и редким птицам, которые из-за взрывов преждевременно покидали нацпарк. Они улетали, покинув места гнездования и не передохнув перед дальним перелетом. Сколько краснокнижных птиц из-за этого погибло и какой ущерб нанесен от этого окружающей среде, пока еще неизвестно.

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Напомним, 1 июля 2022 года Россия нанесла ракетный удар по курортному поселку Сергеевка в Одесской области. Одна ракета попала в жилую многоэтажку, две - в базу отдыха "Годжи": погибло 22 человека.

21 марта 2023 года враг нанес ракетный удар по Одессе: три управляемые авиационные ракеты истребители Су-35 запустили с направления Черного моря. Одна из них попала в 3-этажное здание общежития Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП, в результате чего пострадали четыре человека.

Стоит помнить, что, по данным специалистов, в Черном море на территории нескольких стран из-за военной агрессии РФ погибло по меньшей мере 5 тысяч дельфинов. В Одесской области правоохранители расследуют факты массовой гибели этих удивительных умных животных. Вероятной причиной этого является использование российскими кораблями гидролокаторов.

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