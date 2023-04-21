В марте в монастырь попала ракета класса "воздух-поверхность" X-59.

В Одессе из-за вражеского обстрела мужского монастыря, который произошел в марте, окружающей среде был нанесен ущерб на 10,3 млн грн. Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция юго-западного округа.

"В результате вражеского обстрела пострадали здания Свято-Иверского мужского монастыря, который находится в Одессе. Во время осмотра территории государственными инспекторами по охране окружающей природной среды выявлено засорение земельного участка площадью 264 кв. м строительными отходами объемом 58,08 кубометров", - говорится в сообщении.

Как отмечается, по результатам расчетов, общий размер ущерба составляет 10,3 млн грн.

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Обстрел РФ по Одесской области - что известно

Вечером 21 марта враг нанес ракетный удар по Одесской области. Были выпущены три управляемые авиационные ракеты класса "воздух-поверхность" X-59 истребителями Су-35 с направления Черного моря.

Две ракеты сбиты силами ПВО, одна попала в трехэтажное здание общежития Свято-Иверского мужского монастыря УПЦ МП.

В результате ракетного удара пострадали четыре человека, из которых три получили легкие ранения взрывной волной, один госпитализирован. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

По данным министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов по состоянию на февраль, за год полномасштабной войны уже задокументировано более 2,3 тыс. преступлений против природы. Почти 500 тыс. га сегодня под оккупацией или находятся в зоне боевых действий. 2,4 млн га лесов уже освобождены и нуждаются в восстановлении.

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