Разрушено 200 квадратных метров кровли.

В Одесской области за полчаса до попадания ракеты в здание мужского монастыря его территорию покинуло более 20 прихожан.

Об этом журналистам сообщил настоятель монастыря архиепископ Диодор. По его словам, повреждение получило жилое здание монастыря. "Несмотря на значительные повреждения, уцелели храмы, иконы, не погибли люди... Для нас важно чувствовать, что мы пострадали вместе с украинским народом", - сказал он.

По словам священника, буквально за полчаса до взрыва с территории монастыря ушли прихожане, которые были на вечерней службе в храме. В пострадавшем корпусе проживали монахи, самому старшему из которых 88 лет, еще двум - 51 и 50 лет.

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Начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила журналистам, что в здании значительные повреждения, в частности разрушено около 200 кв. метров кровли. Также было два очага возгорания, но пожар (на площади около 40 кв. м) быстро ликвидировали.

Ракетный удар по Одесской области

Как сообщал УНИАН, вечером российские захватчики нанесли ракетный удар по Одесской области. По данным Воздушных сил ВСУ, оккупанты выпустили три управляемые авиационные ракеты X-59.

Две ракеты сбила украинская противовоздушная оборона, третья попала в здание монастыря УПЦ Московского патриархата.

По данным ОП, в результате ракетного удара пострадали четыре человека - три получили ранения от взрывной волны, а одного пришлось госпитализировать.

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