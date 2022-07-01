Число погибших в результате ракетного удара по курортному поселку Сергеевка Одесской области возросло до 21 человека.
Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
"На эту минуту имеем уже погибшего 21 человека, среди них 12-летний ребенок", - сказал Братчук.
Он отметил, что количество пострадавших остается неизменным. Сейчас спасательная операция продолжается.
Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха.
Ранее была подтверждена гибель 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.
Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).
Отмечается, что никаких военных объектов на данной территории нет.
Позже стало известно, что база отдыха в Сергеевке Одесской области, которая в ночь на 1 июля пострадала от удара российских ракет, принадлежит правительству Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, которые имеют тяжелые заболевания.