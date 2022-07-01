Среди погибших есть 12-летний ребенок.

Число погибших в результате ракетного удара по курортному поселку Сергеевка Одесской области возросло до 21 человека.

Об этом в эфире информационного телемарафона сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"На эту минуту имеем уже погибшего 21 человека, среди них 12-летний ребенок", - сказал Братчук.

Он отметил, что количество пострадавших остается неизменным. Сейчас спасательная операция продолжается.

Как сообщал УНИАН, ночью сегодня, 1 июля, оккупанты нанесли ракетный удар по курортному поселку Сергеевка Одесской области. Разрушен 9-этажный жилой дом и здания базы отдыха.

Ранее была подтверждена гибель 20 человек, среди которых ребенок, еще около 40 пострадали.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, связанное с умышленным убийством (часть 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что никаких военных объектов на данной территории нет.

Позже стало известно, что база отдыха в Сергеевке Одесской области, которая в ночь на 1 июля пострадала от удара российских ракет, принадлежит правительству Молдовы. На базе расположен центр по реабилитации детей, которые имеют тяжелые заболевания.

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