Жертву нашли под завалами склада, отметила руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины.

В результате ракетного удара по Одесской области, который российские захватчики совершили в ночь на понедельник, 8 мая, есть жертва.

Жертвой стал охранник склада, его достали из-под завалов, сообщила журналистам руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. По ее словам, жертву нашли сегодня утром.

"Официальные данные: трое гражданских сотрудников получили незначительные ранения, тело одного сотрудника изъято из-под завалов", - сказала она. Речь идет о мужчине, которого считали пропавшим без вести.

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Обстрел Одесской области - сегодня это стоит знать

Ночью российские самолеты Ту-22М3 запустили по Одесской области восемь ракет Х-22. Произошло попадание в продовольственный склад в Одесском районе и в рекреационные зоны на черноморском побережье.

Произошли пожары, в частности, загорелся продовольственный склад на площади 10 тыс. квадратных метров, пожар тушили десятки спасателей. Ранения получили трое гражданских, еще один человек считался пропавшим без вести.

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