Ученые утверждают, что облако радиоактивных примесей может пролететь над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией.

В случае условной аварии на Запорожской АЭС радиоактивное загрязнение коснулось бы юга Украины и нескольких стран Европы.

Как говорится в исследовании ученых Укргидрометцентра, составленное в условиях, при которых вероятна авария на ЗАЭС началась бы в 17:33 4 сентября, то воздушные массы могли бы транспортировать выбросы радиации на юг над территорией Запорожской и Херсонской областей и Крыма.

После этого облако радиоактивных примесей пролетело бы над Турцией, Грецией, Болгарией, Молдовой и Румынией.

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Отмечается, что такое перемещение радиации было бы зафиксировано только в первые 15 часов после условной аварии.

Ситуация на ЗАЭС: что известно

Напомним, 4 марта россияне захватили ЗАЭС и ее город-спутник Энергодар. С начала августа враги периодически обстреливают атомную станцию и территорию возле нее, есть разрушения, станция обесточивалась. Противники не хотят создавать возле АЭС демилитаризованную зону.

Рано утром 1 сентября перед визитом миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) враги совершили минометный обстрел площадки Запорожской АЭС, сработала аварийная защита, и отключился 5-й энергоблок.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщал, что 1 числа минометные обстрелы в городе не прекращались с 5 утра. По его словам, также раздавались автоматные очереди.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил, что Россия пытается сорвать визит миссии МАГАТЭ на электростанцию, имитируя боевые действия в Энергодаре и обстреливая территорию возле АЭС.

Позже на ЗАЭС все же прибыли представители МАГАТЭ. Потом стало известно, что атомную электростанцию покинули четверо из шести представителей организации.

Сегодня, 5 сентября, стало известно, что Запорожская АЭС, которая находится под контролем российских оккупантов, снова отключена от энергопитания в результате обстрелов.

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