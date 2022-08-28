Радиационный фон в столице Украины в норме.

Заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Александр Краснолуцкий отмечает, что в Киеве зафиксировано превышение уровня загрязнения воздуха, но "беспокоиться не нужно".

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Отвечая на вопрос об уровне загрязнения воздуха в Киеве, Краснолуцкий отметил: "на сегодняшний день горят торфяники и в Бучанском районе, и в Вышгородском районе. ГСЧС работает. Несколько превышение загрязнения воздуха есть, но беспокоиться не нужно".

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Он напомнил, что местным жителям рекомендуется закрыть окна, меньше находиться на открытом воздухе и пить больше воды.

"Это касается больше Оболонского района, это касается Троещины, это касается Деснянского района. Там несколько есть превышение загрязнения воздуха", - сказал Краснолуцкий.

По его словам, в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям "успокаивают и говорят, что ситуация контролируемая, ничего страшного не случится". "В ближайшее время обещают потушить пожары", - добавил представитель министерства.

Предполагается, что на утро 29 августа качество воздуха в Киеве уже улучшится.

Краснолуцкий также пояснил, что пожары на торфяниках происходят из-за жары.

Кроме того, замминистра заверил, что радиационный фон в Киеве - в норме.

Ранее сегодня, 28 августа, Киевская городская государственная администрация сообщила, что в Вышгородском районе Киевской области произошло возгорание торфа. Киевлянам рекомендовали закрыть окна и ограничить пребывание на улице.

В ГСЧС заявили, что в Киеве и области наблюдается мгла, но это явление не является аномальным или опасным. По информации Укргидрометцентра, по состоянию на 19:00 территория Украины находилась в малоградиентном поле со слабым ветром и низкой влажностью.

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