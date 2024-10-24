В Одесскую область слетаются на зимовку бабочки северных регионов.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" заметили множество бабочек, которые не только поражают своей красотой, но и имеют большое значение для экосистем.

Как сообщил в Facebook доктор биологических наук, сотрудник парка Иван Русев, бабочки активно летают в степных участках заповедника. Миграция демонстрирует способность насекомых ориентироваться на большие расстояния. Кроме того, в это время они опыляют растения и обеспечивают пищей других животных:

"В Причерноморье многие из них зимуют и, как правило, не улетают дальше на Юг. Но к нам слетаются на зимовку иногда бабочки северных регионов".

Одним из наиболее известных примеров этого явления является миграция монархов (Danaus plexippus) в Северной Америке. Эти бабочки ежегодно летят из Канады и Соединенных Штатов Америки на зимовку в центральную Мексику. Весной они преодолевают тысячи километров, чтобы вернуться на север.

Видео дня

Новости экологии

Напомним, ранее в "Тузловских лиманах" заметили каменку, которая смутила наблюдателей своим поведением. Впоследствии оказалось, что эта птица родом из пустынь Азии или Африки.

Также на днях украинские воины показали кадры из лесов Донбасса, на которых можно увидеть диких зверей. Животным приходится выживать в условиях войны.

Вас также могут заинтересовать новости: