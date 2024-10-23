По словам ученых, появлению гостя способствовали погодные условия.

В Национальном природном парке "Тузловские лиманы" наблюдатели зафиксировали новый вид птиц - каменку пустынную, поведение которой очень удивительное. Об этом сообщила администрация нацпарка.

По словам специалистов, новые возможности создали экстремальные погодные условия. В частности, после 2 суток мощного северного ветра большинство птиц улетели в теплые края, но на солончаке лимана Джантшейский ученым парка было зафиксировано птицу каменку со странным поведением.

Она подпускала наблюдателя близко к себе и совсем не хотела взлетать, а только быстро бегала в поисках насекомых.

Видео дня

"И это оказалась не обычная каменка, а гость из пустынь Азии или Африки - каменка пустынная. Это всего третья регистрация этого вида для Украины и новый, 266 вид птиц для территории парка!", - отмечают ученые.

Администрация парка обнародовала фото и предлагает людям отличить удивительного гостя от других - обыкновенной, пепельной и лысой.

Удивительные гости заповедника

Ранее в Национальном природном парке "Тузловские лиманы" (Одесская область) было зафиксировано присутствие кудрявого пеликана с именем Синое - птица с датчиком успела побывать в оккупированном Крыму и "дружила" с розовыми фламинго.

По словам доктора биологических наук, Ивана Русева, большие птицы путешествовали над большими площадями лиманов и искали себе вкусную еду. И есть среди них одна птица с именем Синое со спутниковым датчиком. Этот датчик был установлен на пеликана в Румынии еще в мае 2024 года.

Пеликан несколько недель путешествовал лиманами в нацпарке. Огромной птице было комфортно по соседству с другими жителями заповедника. В частности, рядом с розовыми пеликанами и фламинго. Установлено, что он даже летал во временно оккупированный Крым, а затем вернулся в Одесскую область.

Вас также могут заинтересовать новости: