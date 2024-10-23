Животным приходится жить в условиях войны.

Бойцы Вооруженных сил Украины показали диких зверей, живущих в лесах украинского Донбасса.

Видео группы пилотов "Богомолы" опубликовано на официальной Instagram-странице 63 отдельной механизированной бригады. На нем можно увидеть лисиц, косуль, зайцев и кабана. В посте отмечается, что сейчас в лесах разрушенного войной региона можно встретить не только российских захватчиков:

"В отличие от них, диким животным удается выживать в этом аду".

Жизнь животных во время войны

Как известно, полномасштабное нападение России серьезно повлияло на экологию Украины. Дикие животные вынуждены бежать от обстрелов российских захватчиков. Например, в прошлом году специалисты фиксировали стремительный рост популяции диких животных на Днепропетровщине.

Войска РФ неоднократно обстреливали частные и государственные зоопарки страны, также под их оккупацией оказались украинские заповедники.

В начале большой войны зоозащитники предупреждали, что в Украине более 80 видов животных находятся на грани исчезновения. Российская агрессия может привести к тому, что они просто прекратят существовать.

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